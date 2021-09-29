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الأربعاء، 29-09-2021 07:16 م

باكستان.. 5 ضحايا و20 جريحا بحادث اصطدام حافلة ركاب ومقطورة

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الوكيل الإخباري - لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلة ركاب بمقطورة بالقرب من مدينة كراتشي جنوبي باكستان، وفق وسائل إعلام باكستانية اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة "آري نيوز" التلفزيونية الباكستانية عن مصادر في خدمات الإنقاذ أن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة نوري آباد، حيث اصطدمت حافلة كانت متوجهة من كراتشي إلى مدينة خيربور (في مقاطعة السند) بمقطورة، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الفور وإصابة عدد آخر.

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وبحسب القناة فقد وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع ونقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى "كوثري" بمدينة حيدر آباد. وقالت مصادر الإنقاذ إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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