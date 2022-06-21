بالخطأ.. رجل يقتل زوجته في شهر العسل في أمريكا

الوكيل الإخباري-لم تكتمل فرحة عروس بحياتها الزوجية الجديدة، فبعد أيام من الزفاف فقدت العروس حياتها بسبب زوجها عن طريق الخطأ، حيث توفيت العروس الجديدة في حادث عربة جولف أثناء شهر العسل في جزيرة هاميلتون.

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تزوج كلا من مارينا وروبي مورجان قبل عشرة أيام في سيدني قبل التوجه شمالًا لقضاء عطلة شهر العسل في كوينزلاند.



كانت العروس والتي تدعى مارينا ، 29 عامًا ، في مقعد الراكب داخل الجولف كار بينما يقود الزوج العربة وفي طريقهما نفدت بطارية العربة.



حاول زوجها الجديد ، 30 عامًا ، إجراء دوران للخلف للعودة وشحنه، ولكن العربة انقلبت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتقول الشرطة إن مورجان ، وهي من غرب سيدني ، لم تكن ترتدي حزام الأمان في ذلك الوقت وسقطت على الطريق.



قال مفتش شرطة كوينزلاند ، أنتوني كوان: "على ما يبدو أن الزوج يفتقر إلى الخبرة في قيادة هذا النوع من المركبات ، فقد استدار بسرعة كبيرة وانقلب على جانبه ، ولسوء الحظ ، انتهى الأمر بهذه النتيجة".



وأكمل :"إنه أمر مأساوي فقط أن عربة الجولف ، ربما بسبب قلة الخبرة في قيادة تلك الأنواع من المركبات أثناء الانعطاف ، قد انقلبت على جانبها".



وتعتبر عربات الجولف هي الشكل الرئيسي لوسائل النقل في جزيرة العطلات ويمكن استئجارها مقابل رسوم رمزية دون الحاجة إلى تدريب. وجميعها مزودة بأحزمة أمان.



صدى البلد

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