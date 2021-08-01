بالفيديو.. اللحظات الأولى لجريمة قتل صادمة خلال حفل زفاف في لبنان !

الوكيل الاخباري - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو لعملية قتل ثأرية أقدم عليها شخص ضد آخر خلال حفل زفاف.

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وأظهرت المقاطع إقدام شخص على إطلاق النار من مسدّس حربي، خلال حفل زفاف على مواطن ونقل على إثرها إلى مستشفى فارق بعدها الحياة نتيجة لطلقات عديدة تلقها في أنحاء جسمه.







وترجل أحد الأشخاص وأطلق النار مباشرةً نحو المواطن، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.



وفرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً في المنطقة بعد عملية القتل الثأرية حيث سادت حالة من التوتر بعد إطلاق النار.

المصدر : سبوتنك