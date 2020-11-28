السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 12:36 م

بالفيديو .. حريق كاد أن يحرق صاحبه داخل مصعد في روسيا

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الوكيل الاخباري - انتشر على "يوتيوب" مقطع فيديو لحادث حريق كاد أن يحرق صاحبه في مصعد أحد الأبنية السكنية في مدينة أورينبورغ الروسية.

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وأظهر مقطع الفيديو المنشور الذي التقطته إحدى كاميرات المصعد التي سجلت دخول رجل وبيده علبة في داخلها سائل مجهول، وخلال انتظاره للوصول إلى طابقه أشعل النار، ما أدى إلى التهاب ناري كبير وانتشر الحريق سريعا في المصعد بعد عجز الرجل إطفائها.

 

وبيّن الفيديو كيف تغير لون المواد في ثوانٍ بسبب اللهب، ليتحول إلى اللون الأبيض بسبب احتراق المواد الاصطناعية، حيث أدى ذلك إلى فقدان الرجل وعيه في اللحظة التي فتحت فيها أبواب المصعد أخيرا.

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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