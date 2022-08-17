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الأربعاء، 17-08-2022 05:06 م

بتر ذراع شاب أثناء عمله على ماكينة تقطيع الذرة في مصر

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الوكيل الإخباري-شهدت قرية محلة روح التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، تعرض شاب لبتر ذراعه أثناء عمله على ماكينة تقطيع الذرة بالقرية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باستقبال مستشفى المنشاوي شاب يدعى ه.ا.ح، ومقيم قرية محلة مرحوم دائرة المركز مصابا ببتر في أحد ذراعيه، ادعاء حادث عارض ولا يمكن استجوابه.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبسؤال المصاب تبين أثناء عمله على ماكينة تقطيع الذرة جذبت الماكينة ذراعة وتسببت في بتره بالكامل وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي العام وتحرر محضر بالواقعة ويخضع المصاب للعلاج بالمستشفى وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب فور تماثل حالته الصحية.

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صدى البلد


 




 

 


 

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