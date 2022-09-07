الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 04:01 م

بحادث غير مسبوق..إستخراج عظم دجاجة من قلب رجل في العراق

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الوكيل الإخباري-استخرج أطباء بالعراق عظم دجاج من خلف قلب مريض شعر بألم في الصدر وضيق تنفس في مفاجئة صادمة لهم.

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وكان شعر مريض البالغ من العمر 70 عاماً بألم شديد وعند التوجه إلى المشفى تبين من الأشعة وجود جسم غريب اخترق المرئ واستقر خلف القلب بالمنعطف الصدري.


وبعد إجراء الجراحة تبين وجود عظام فراخ ثقبت المرئ واستقرت لمدة 3 أيام خلف القلب وتسببت في عفن.


واتخذ الأطباء قرار عاجل بالجراحة وكانت تعد من أكثر العمليات خطورة تصل بها الوفاة إلى 45% ونجح الأطباء في ترقيع المرئ وتنظيفه بحسب وكالة شفق نيوز.
وذكر الأطباء أن وجود أي جسم غريب بداخل منعطف الصدر قد يسبب تسمماً بالدم على خلفية التهابات بكتيرية محذرين من تناول المواد الصلبة لخطورتها على الحياة.

 

الفن 

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