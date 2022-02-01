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الثلاثاء، 01-02-2022 10:38 ص

بدء محاكمة جندي سابق بتهمة قتل طفلة في فرنسا

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الوكيل الإخباري - بدأت في فرنسا محاكمة جندي سابق في قضية قتل طفلة في الثامنة من عمرها تدعى مايليس.

وسوف يمثل المتهم للمحاكمة في جرونوبل حتى 18 فبراير.

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وأشارت تقارير إلى أن الجندي اعترف خلال التحقيقات بالفعل أنه قتل الطفلة ولكن دون عمد.

وأثارت القضية حالة من الغضب والفزع في فرنسا.

وكانت مايليس قد اختفت من حفل زفاف في أوفيرني رون ألب مساء 26 - 27 أغسطس 2017.

 

وفي محاكمة جرونوبل، يواجه المتهم تهمة الاعتداء على طفلين صغيرين أولاد عمومة، ويواجه الرجل، وهو في الثلاثينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة.

وفي مايو الماضي، صدر بالفعل حكم بالسجن عشرين عاماً بحق مدرب الكلاب السابق بتهمة قتل جندي يافع.

البيان 

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