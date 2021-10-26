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الثلاثاء، 26-10-2021 07:33 م

بدء محاكمة ممرضة قتلت أربعة أشخاص داخل مركز من ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - انطلقت في ألمانيا اليوم الثلاثاء محاكمة ممرضة تعاني على ما يبدو مشكلات نفسية، بتهمة قتل أربعة نزلاء في مركز صحي للمعوقين طعناً بالسكين في أبريل الفائت.

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ووُضعت إيناس أندريا (52 عاما) التي يُشتبه في قتلها أربعة أشخاص ومحاولتها قتل ثلاثة آخرين، منذ حصول الوقائع في مركز للعناية النفسية بسبب ظهور مؤشرات "بديهية" عن اضطرابات ذهنية لديها، وفق النيابة العامة في ألمانيا.

 

هذه المحاكمة المتوقع استمرارها حتى مطلع ديسمبر، تقام في محكمة بوتسدام في جنوب برلين حيث حصلت هذه الجرائم التي هزت البلاد.

ويُتوقع أن تحدد الجلسات ما إذا كان يمكن تحميل المتهمة المسؤولية عن أعمالها أم لا، نظرا إلى وضعها النفسي. كما ستحاول تحديد دوافع ارتكاب هذه الجرائم.


تُتهم الممرضة بأنها قتلت طعناً في 28 ابريل الفائت أربعة نزلاء داخل مقر عملها في مركز لذوي الإعاقات الحركية.


وكان ضحاياها، وهم امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 31 عاما و56، عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

 

كما تُتهم الممرضة بمهاجمة ثلاثة أشخاص آخرين، ما تسبب بإصابة امرأة في سن 43 عاما بجروح خطرة.


وتحدثت الشرطة عن إصابات ناجمة عن "استخدام للعنف المفرط والمشدد".


وحصلت هذه الجرائم داخل مركز "ثوسنيلدا-فون-سالديرن-هوس" المتخصص في استقبال ودعم الأشخاص الذين يعانون إعاقات جسدية أو ذهنية، بينهم خصوصا فاقدو البصر أو مرضى التوحد.


ويعيش حوالي 65 شخصا في المركز الذي يضم أيضا أكثر من 80 موظفا.

 

المصدر- البيان 

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