الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة عشريني بجانب منزله في إربد

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

الخميس، 16-02-2023 02:31 م

برسالة صوتية.. رجل يقتل زوجته وولديه وينتحر في امريكا

11201917192558536536768


الوكيل الإخباري- استجابت الشرطة في لويزيانا (الولايات المتحدة) لتسجيل صوتي لرجل أعلن أنه سيقوم بقتل أسرته كلها وينتحر، وهو ما تبين صحته للشرطة بعد وصولها إلى منزل الأسرة.

وقال تلفزيون «WWL» إن أباً يبلغ من العمر 43 عاماً من لويزيانا، ترك رسالة صوتية للشرطة يبلغ فيها عن نيته قتل أفراد أسرته والانتحار.

اضافة اعلان


واتصل الرجل ويدعى تيم راجاس، بنظام رسائل 911 التابع لقسم شرطة جيفرسون باريش في الساعات الأولى من صباح (الخميس)، محذراً مما ستكتشفه الشرطة لاحقاً.

ووفقاً للشريف جو لوبينتو، قال راجاس «لا يمكننا الاستمرار في العيش على هذا النحو. ستجدون أربع جثث عندما تصلون إلى هنا».


وعند سماع الرسالة ذهبت دورية للشرطة إلى منزل العائلة في هارفي، حيث عثروا على جثث راجاس، إلى جانب جوانا راجاس (45 عاماً) في غرفة نومهما، كما تم العثور أيضاً على ولديهما إيريك (20 عاماً)، وتيموثي (13 عاماً) وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ميتين.


وفي مؤتمر صحافي، أكد لوبينتو أن الأسرة ماتت متأثرة بطلقات نارية، ولكن لم يكن متأكداً من عدد الرماة المتورطين في جريمة القتل والانتحار. وأثارت مكالمة تيم راجاس إلى مكتب الشريف أسئلة حول سبب اتصال الرجل بجهاز الرد على المكالمات لقسم الشرطة المحلية بدلاً من 911 المخصص للطوارئ، وتبين لاحقاً أن راجاس كان شرطياً سابقاً ولكن ليس في السنوات الأخيرة.


وذكر تلفزيون «WWL» أن المسؤولين عثروا على رسالة موجهة لمن يجدهم وأسلحة تشير إلى أن الأسرة ماتت في جريمة قتل وانتحار مقصودة، وإن لم يتم تأكيد هذا علناً، أو توضيح ما يعنيه الأب بعدم قدرتهم على «الاستمرار بالعيش هكذا»، وإنْ أشارت الشرطة لمشاكل بينها مادية تعاني منها الأسرة.

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
806x378-six-killed-28-injured-in-fire-at-hotel-in-chinese-city-of-suzhou-1676533518726

6 وفيات و28 اصابة إثر حريق فندق في الصين

pr-735-112654

نهاية مروعة لرجل.. قتله ديك بقسوة في ايرلندا

333

بمروحة السقف .. أب ينهي حياة أربعة من أفراد أسرته وينتحر في السودان

2080034

وفاتان و23 اصابة بانهيار مبنى سكني في مصر

319883760_421159326791076_6305754870761000109_n

مصر.. طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام

63a1960b4236046f6c736482

حادثة نادرة في المانيا .. مقتل فتاة على يد شبيهتها