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الثلاثاء، 08-02-2022 12:52 م

بسبب التدفئة.. مصرع عروسين يوم صباحيتهما في مصر

19-02-21-814943307


الوكيل الإخباري - لقي عروسان مصريان مصرعهما فى يوم الصباحية نتيجة الاختناق بسبب المدفأة بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم . 

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وعثر الأهالي في قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم على جثتي عروسين داخل منزلهما  يوم الصباحية وأبلغوا قوات الأمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أسرة عروسين بعزبة أصلان التابعة لمنشأة الجمّال بنطاق المركز، بعثورهم على العروسين جثتين هامدتين خلال نومهما على سريرهما، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، إلى منزل العروسين، وعثروا على جثتي علي أمين عبد الخالق، 24 سنة، وعروسه بسمة رمضان ريدي، 22 سنة، متوفيين خلال نومهما، وتبين من المعاينة الأولية، أن العروسين لقيا مصرعهما اختناقا بسبب تشغيلهما (الدفاية) لشعورهما بالبرد، وإغلاق كل نوافذ المنزل ما تسبب في نقص الأكسجين ووفاتهما، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، ثم تسليمهم لذويهما وتشييع جنازتهما إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرة العريس.

البيان 

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