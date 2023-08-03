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الخميس، 03-08-2023 06:43 ص

بسبب الثانوية العامة.. 6 طلاب ينهون حياتهم في مصر

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الوكيل الاخباري - بسبب نتائج الثانوية العامة ورسوبهم في بعض المواد وعدم حصول بعضهم على المجموع المناسب لدخول الكليات الجامعية، أقدم 6 طلاب وطالبات مصريون على التخلص من حياتهم.

وفي محافظة سوهاج، جنوب البلاد، لقيت طالبة مصرعها بتناول مادة سامة، بعد دقائق من ظهور نتيجة الثانوية، بسبب رسوبها في بعض المواد.


وفي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أقدمت طالبتان على التخلص من حياتهما بتناولهما حبة الغلة السامة بعد رسوبهما ، كما شهدت مدينة كفر شكر التابعة للمحافظة تناول طالبة مبيدا حشريا بعد حصولها على مجموع لا يوهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

وفي الشرقية، تخلصت فتاة من حياتها داخل غرفة نومها شنقا بعد رسوبها في امتحان الثانوية خوفا من غضب أسرتها.

وشهدت مدينة بلبيس، تخلص فتاة من حياتها بعد رسوبها في امتحان الثانوية، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.

ومن قبل شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال مصر، انتحار أول طالبة، حيث تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلال السامة، بعد إعلان رسوبها في الثانوية العامة.

إعياء شديد
وتلقت السلطات بلاغا بمصرع طالبة بالثانوية إثر تناولها حبة الغلة السامة لرسوبها في إحدى المواد، حيث تبين أن الطالبة غافلت أسرتها وتناولت الحبة بعد إعلان رسوبها، وأصيبت بإعياء شديد، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أن الطالبة تدعى "ح. ا. ك " رسبت في إحدى المواد الدراسية، ويمكنها إعادة الامتحان فيها في الدور الثاني، لكنها كانت تحلم بالحصول على مجموع كبير والالتحاق بإحدى الكليات، لذا لم تتحمل الصدمة وقررت الانتحار .

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