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الخميس، 15-09-2022 02:49 م

بسبب الجهل بأعراض الإنتان.. أب وأم يفقدان ابنهما بشكل مفاجئ في أيرلندا

ما_فضل_الصبر_على_المرض؟


الوكيل الإخباري-بسبب الجهل بأعراض الإنتان، فقد أب وأم ابنهما بشكل مفاجئ أثناء مشاهدته التليفزيون، حيث فقد وعيه بدون سابق إنذار.

وبالتفاصيل ، أقر والدا الطفل الأيرلندي ليل ريد أن عدم وعيهما بمرض الإنتان الذي لم يكن معروفا بهذا القدر توفي بسببه ابنهما قبل 4 سنوات عام 2018.

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وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم، الخميس، فإن والد الطفل المتوفى بسبب الإنتان أعلن تأسيسه جميعة للتوعية بخطر هذا المرض ومستمرة في عملها حتى الآن بالتوعية في أماكن التجمعات العامة تحت اسم Lil Red’s Legacy.


وعلق والد الطفل المتوفى فجأة بمرض الإنتان: «أمر مدهش ما قدمنا للناس، خاصة أننا أسرة عادية من الطبقة العاملة، ولا نحصل على أي تمويل من أي شخص"، مؤكدا: “يتمثل الهدف الأكبر للحملة في مشاهدة إعلانات التوعية بالإنتان على التلفزيون والراديو الأيرلنديين، والتي ستصل لعدد كبير”.


وبناءً على ما قدمته عائلة الطفل للمجتمع من التوعية بمرض الإنتان، قدمت إليه مؤسسة الإنتان الأيرلندي، مؤسسة الإنتان الوحيدة في أيرلندا طلبا بالانضمام إلى مجلس أمنائها.

 

ومن أهم أعراض الاشتباه بالإنتان: درجة الحرارة (أعلى أو أقل من المعتاد)، والتدهور العقلي (النعاس أو الارتباك) والمرض الشديد بـ “الألم الشديد، وعدم الراحة، أو ضيق التنفس”.


يتعافى معظم الأشخاص من الإنتان الخفيف، لكن يبلغ معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية 40% تقريبا، وقد يزيد التعرض لنوبة إنتان حادة فرص التعرض للعدوى في المستقبل.


ومع تفاقم حالة الإنتان، يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والقلب والكليتين، كما قد يتسبب الإنتان في حدوث تجلط دموي غير طبيعي تنتج عنه جلطات صغيرة أو انفجار في الأوعية الدموية يتلف الأنسجة أو يدمرها.

 

 

صدى البلد

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