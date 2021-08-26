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الخميس، 26-08-2021 09:36 ص

بسبب العروس حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة ومقتل أحد الضيوف في روسيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتهى حفل زفاف في جمهورية قراتشاي - شركيس الروسية بقتل أحد الضيوف، بعد أن نشب شجار عنيف بسبب "رقص شباب حاضرين مع العروس".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" أن الحادث بدأ عندما أراد العديد من الرجال الرقص مع العروس في الحفل، ونتيجة لذلك نشب شجار بينهم وقع خلاله إطلاق نار.

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وأصيب أحد الضيوف بالرصاص في صدره، ليتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى، غير إنه فارق الحياة.

 

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