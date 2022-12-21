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الأربعاء، 21-12-2022 09:37 ص

بسبب تحدي تيك توك .. طفل ينهي حياته شنقاً في مصر

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الوكيل الإخباري-في محاولة منه لمحاكاة تحدي الـ"تيك توك" المنتشر حالياً بين طلاب المدارس والذي يعرف بـ"تحدي تشارلي" ، أنهى طفل مصري حياته شنقاً داخل منزله.

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وبدأت القصة بعثور أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على نجلها الطفل البالغ 12 عاماً مشنوقاً داخل غرفة نومه.


وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالعثور على جثة الطفل مشنوقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمنزله حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بحال ابنها.

وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام تحدي "تشارلي" كما يطلق عليه، عبر تطبيق "تيك توك".


وتوصلت الأم إلى أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة وتم ايداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وتنطوي لعبة "تشارلي"على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها "نعم ..لا"، حيث يحيط بهما مربع مقسّم إلى أربعة أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.


ومن ثم يتم إطلاق أحكام يقوم اللاعب بتنفيذها كقطع الشرايين أو الانتحار شنقاً أو غيرها.

 

يُذكر أن لعبة "تشارلي" بدأت في الانتشار على نطاق واسع منذ عام 2015 وراح ضحيتها العديد من الأطفال والمراهقين من كافة أنحاء العالم.

 

 

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