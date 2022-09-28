الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 03:21 م

بسبب توك توك .. رجل يقتل آخر في مصر

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الوكيل الإخباري-بينما كان الشقيقان ينتظران ابن عمهما في منطقة المرازيق بالجيزة، سمعا صوت صراخ وشتائم تعلو، فهرعا إلى المكان ليستطلعا الأمر، فإذا بابن عمها يتشاجر مع أحد الأشخاص الذي كان يهدد ابن عمهما بسكين، فتدخلا للفض بينهما، فعاجل القاتل أحدهما بضربات قاتلة في صدره وسط صيحات بأن من يتدخل بالمشاجرة فسيقتله، كما عاجل الأخ الآخر بطعنات غادرة ويرقد حالياً في المستشفى يصارع الموت. ونجحت أجهزة الأمن في ضبط القاتل وجار استجوابه بمعرفة النيابة.

وبحسب أحد الجيران: "كنا ننتظر صلاة العشاء وفجأة سمعنا الأصوات العالية والصراخ، هرولنا إلى الشارع فوجدنا مشاجرة بين شقيقين وابن عمهما «طرف أول» وشاب من جيرانهم بسبب صفة مركبته بطريقة خاطئة ، حيث تعدى المتهم على أحد أفراد الطرف الأول بالضرب، فتدخل ابنا عمه لمناصرته، ثم فوجئنا بالمتهم يمسك بسلاح أبيض «مطواة» ويسدد منها عدة طعنات في صدر أحدهم وعندما تدخل شقيقه للدفاع عنه سدد له المتهم عدة طعنات أودت بحياته وهو يردد عبارة «اللى هيتدخل هقتله». وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

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وتدخل أحد الجيران قائلاً: «الضحية كان طيب وعمره ما كان طرف في مشاجرة أو حتى كان سبب في مضايقة شخص ولو على سبيل المداعبة، وللأسف مات وشقيقه يرقد في المستشفى بين الحياة والموت!».


وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة بقرية المرازيق، أسفرت عن مقتل أحمد محروس، 40 سنة، وإصابة شقيقه وابن عمه، وبالمعاينة تبين أنه خلال مشادة كلامية بين المجني عليه وجاره المتهم «م.ح»، 38 عاما، فى بداية الأمر، تطورت إلى مشاجرة، حتى طعن المتهم المجني عليه فأسقطه قتيلا وأصاب شقيقه بـ3 طعنات، بسبب مشاجرة على ركنة توك توك أمام منزل المتهم.

 

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