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الأربعاء، 09-02-2022 10:52 ص

بسبب خلاف عائلي.. أمريكي يقتل طفليه وينتحر

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الوكيل الإخباري - أقدم رجل من ولاية فلوريدا على إطلاق النار على اثنين من أبنائه وقتلهما، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر، خلال خلاف عائلي في إحدى ضواحي مدينة ميامي.

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وقال المحققون، إن الرجل أطلق النار على ابنته البالغة من العمر 12 عاما، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حوالي الساعة 9:30 مساء امس، خارج مجمعهم السكني في ميامي، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر.

وأوضحت الشرطة، إن والدة الطفلين كانت هناك وقت الحادث، لكنها لم تصب بأذى.


ولم يكشف على الفور عن هوية الأب القاتل وأسباب اقترافه لهذه الجريمة.

 

البيان 

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