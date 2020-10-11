بسبب شعرها.. هندية تلقى مصرعها بطريقة مروعة - فيديو

الوكيل الاخباري – لقيت شابة هندية تبلغ من العمر 21 عاما مصرعها بطريقة مروعة بعد أن علق شعرها في عجلة سيارة "جو كارت" صغيرة كانت تقودها.

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وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن"، قال ماهندر ريدي، مفتش الشرطة في محطة ميربيت، إن الحادث وقع في منطقة جورام جودا بمدينة ميربيت بولاية تيلانجانا، بينما كانت الضحية مع أسرتها.





وأوضح مفتش الشرطة أن الخوذة التي كانت ترتديها الشابة سقطت أثناء قيادتها السيارة الصغيرة، وعلق شعرها في عمود العجلة الذي يربط الإطارات والمحرك الموجود خلف المقعد، ليصطدم رأسها بالمركبة وتصاب بجروح خطيرة في الرأس.



وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها، كما ألقت الشرطة القبض على مدير مضمار السباق للاشتباه في التسبب بالوفاة بسبب الإهمال.



وأوضح مفتش الشرطة أن المضمار أغلق نظرا لانتهاء ترخيص التشغيل الخاص به.



المصدر : سبوتنك



