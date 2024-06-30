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الأحد، 30-06-2024 03:07 م

بسبب طلبية بنصف مليون دولار .. مقتل سائق توصيل في ايطاليا

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الوكيل الإخباري- عثرت الشرطة الإيطالية على جثة سائق توصيل أرجنتيني سرق مقتنيات بعلامة "غوتشي" قيمتها أكثر من 500 ألف دولار.

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وأظهرت التحقيقات أنه قتل على يد المافيا الإيطالية، التي استولت على المسروقات.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، ألقت جمارك مطار توسكانا الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص، لم تُكشف هوياتهم، حاولوا تهريب العديد من السلع الجلدية والإكسسوارات من ماركة "غوتشي" خارج البلاد.


وخلال التحقيق اعترف الثلاثة بانتمائهم إلى المافيا الإيطالية وبقتل الأرجنتيني نيكولاس ماتياس ديل ريو، المفقود منذ 22 مارس (آذار) الماضي. ووجهت الشرطة إلى الثلاثي تهمًا تنوعت بين السرقة، واختطاف، وقتل ديل ريو، 40 عامًا.


وعُثر على ديل ريو مدفونًا في حديقة فيلا أثرية، بعد التنقيب في الموقع بناءً على معلومات المجرمين. كما عثرت الشرطة أيضًا على كميات كبيرة من منتجات "غوتشي" التي سرقتها المافيا من ديل ريو خلال نقلها إلى مصانع غوتشي في مقاطعة سكانديتشي بإيطاليا، قُدرت قيمتها بـ500 ألف دولار.


سوق بمليارات الدولارات
وحسب مجلتي "فوربس" و"إكونوميست"، تبلغ قيمة سوق الحقائب الفاخرة حول العالم، التي تُعد غوتشي جزءًا أساسيًا منها، مليارات الدولارات. ولكن المزورين والذين يعيدون بيع الحقائب والإكسسوارات المسروقة، يحققون أرباحًا طائلة من جرائمهم أيضًا.

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