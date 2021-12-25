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السبت، 25-12-2021 10:29 ص

بسبب فستان الفرح.. مصرع عروس مصرية وشقيق العريس بحادث

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الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروس، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية بمصر، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزي.

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وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية، إن المتوفين، كانوا على متن دراجة بخارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف، الذي كان مقرر له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفون هم، أسماء محمد ناجي، 23 عامًا وهي العروس، وابنة خالتها هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، ، وشقيق العريس، محمد فتحي إبراهيم، 23 عامًا.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، وتحريات المباحث حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

المصدر - البيان 

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