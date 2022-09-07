بسبب فنجان قهوة.. تفاصيل جريمة شاب يقتل ابن عمه في مصر

الوكيل الاخباري - شهدت محافظة بورسعيد أمس الثلاثاء حادثًا مأسويًا عندما أنهى شاب حياة ابن عمه أمام الجميع أثناء تقديمه واجب العزاء في وفاة والد الجاني في مشهد أذهل الجميع وأصاب سكان المنطقة والمارة بحالة من الهلع الشديد .

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كان المجني عليه عادل محمد أحمد حمودة البالغ من العمر 34 عاماً قد توجه لحضور جنازة وعزاء عمه في بورسعيد كي يؤازر ابن عمه محمد احمد محمد حمودة فى وفاة والده.



لم يكن المجني عليه يعلم أنه توجه لقدره ليلحق بعمه على يد ابن عمه بطعنات غادرة أنهت حياته أمام مرأى ومسمع المعزين وأهالى بورسعيد.



ويرجع سبب الخلاف كما أوردته التحقيقات الأولية وشهود العيان التي دفعت الجاني لإنهاء حياة ابن عمه في عزاء والده بضواحي بورسعيد في مصر أن المجني عليه سقط من يده كوب قهوة على ابن عمه فكانت سبب الخلاف الذي دبّ بينهما ليجهز نجل المتوفي على حياة ابن عمه بطعنات متفرقة من سلاح أبيض بحوزته ويحدث طعنه قطعية برقبة المجني عليه.



كانت حالة من الفزع سادت حي الضواحي بمحافظة بورسعيد عقب مشاهدتهم اعتداء على شاب بعدة طعنات وقطع بالرقبة فارق على إثرها الحياة .



وأعلن مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد استقبالها جثة هامدة لشاب في منتصف العقد الثالث من عمره بادعاء اعتداء من آخرين.



وكشفت المعلومات الأولية التي أوردتها هيئة الإسعاف فرع بورسعيد أن الجثة لشاب يدعى عادل محمد أحمد محمود حمودة ويبلغ من العمر ٣٤ سنة .

صدى البلد



