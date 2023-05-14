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الأحد، 14-05-2023 10:12 ص

بسبب فيديو "تيك توك" .. وفاة طفل بعد توقف قلبه خوفاً في لبنان

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الوكيل الإخباري- توقّف قلب الطفل اللبناني محمد اسطنبولي بعد مشاهدته مجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثياباً مخيفة ويحملون سيوفاً في أيديهم، خلال تصوير فيديو في مدينة صور، بغية نشره على تطبيق "تيك توك".

وشيّعت مدينة صور الطفل محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، السبت، بحضور حاشد، وسط حالة من الحزن الشديد والغضب لهول المأساة.

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ووقعت المأساة بينما كان الطفل يلعب في منطقة قريبة من منزله شاهد شابّين وشابّتين، يرتدون أقنعة مرعبة وملابس سوداء، يحملون السيوف، وبدأوا بتمثيل مشهد مرعب لعرضه على حساباتهم عبر تطبيق "تيك توك".

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية فإن والد الطفل حيدر اسطنبولي تقدّم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه، لأنه توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مباشر.


وقال الطبيب الشرعي المسؤول عن الحالة عفيف خفاجة للصحيفة إنه "لا وجود لأي كدمات أو ضربات أو أي علامة في جسده، هناك فقط خدش صغير على أنفه طفيف وسطحي، ما جرى هو حادث عرضي، وبما أن لديه على الأرجح مشكلة في القلب، وإن لم تكن مشخّصة، فقد أدّت إلى توقف القلب".

سكاي نيوز عربية

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