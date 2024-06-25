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الثلاثاء، 25-06-2024 02:44 م

بسبب هاتف .. ابن يقتل والده بطريقة بشعة في مصر

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الوكيل الإخباري- في جريمة بشعة، أقدم شاب مصري على إنهاء حياة والده طعناً بسلاح أبيض، بسبب رفضه شراء هاتف آيفون.

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وفي التفاصيل، نشبت خلافات بين الأب وابنه البالغ من العمر 21 عاماً في قرية بمحافظة المنوفية، مصر، حول شراء هاتف آيفون، حيث رفض الأب الانصياع لطلب ابنه.


وتربص الابن لوالده وانتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمته، حيث انهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة.


وتلقت أجهزة الأمن في المنوفية بلاغاً يفيد بقتل أب على يد نجله، إثر تسديد طعنات نافذة بالجسد.


وتم تحرير محضر عن الواقعة، وأُلقي القبض على الابن، وفتحت النيابة تحقيقاً معه، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.


وبحسب أجهزة الأمن، فإن الشاب يعاني من اضطراب نفسي. وأثارت الجريمة موجة غضب واستياء بين أهالي القرية، كما فتحت نقاشاً حول قضايا الصحة النفسية ودور الأسرة والمجتمع في التعامل مع مثل تلك الحالات.

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