الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 07:04 ص

بسبب والدهم .. تفاصيل مفجعة شهدتها عائلة مصرية في القاهرة

اسعاف مصر3


الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، بحبس عامل حدادة ارتكب مذبحة عائلية بإطلاقه الرصاص على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن قتيل و5 مصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة الوراق بقيام أب بإطلاق النار على زوجته وأبنائه.

وبانتقال رجال الأمن والأدلة الجنائية بصحبة النيابة العامة لموقع الحادث تبين وجود قتيل و5 مصابين، فتم نقل الجثة للمشرحة، والجرحى للمستشفى للعلاج، فيما تم ضبط الأب المتهم.

وكشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المتهم يدعى أحمد النون 45 سنة، ويعمل في مهنة الحدادة.


وأشار المصدر إلى أن رجال الشرطة وجدوا المتهم يجلس بجوار جثة ابنه الأكبر القتيل البالغ من العمر 22 سنة، وباقي أفراد الأسرة المصابين، وكان في حالة ذهول، ولم يحاول الهرب.


وتابع المصدر أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة في لحظة غضب بعد مشاجرة مع زوجته على نفقات المنزل وبعض الديون.


ووفق المصدر فقد توصلت التحريات أنه خلال المشاجرة، حاول المتهم ضرب زوجته بعصا خشبية، وهنا تدخل ابنه الأكبر ومنعه، فما كان من الأب إلا أن دخل لغرفة نومه، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق الرصاص على ابنه الأكبر فأرداه قتيلا في الحال، فيما أصاب زوجته وابنه الثاني و3 بنات.

ونوه المصدر الأمني إلى أنه وفق التقارير الطبية فحالة المصابين الزوجة والأبناء مستقرة، ولكن الطفلة الصغرى البالغة من العمر 4 سنوات حالتها سيئة.

واستطرد المصدر أن تحريات الشرطة رصدت أن الابن القتيل كان يستعد لزفافه قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد شهدت في 8 أغسطس الجاري مذبحة عائلية حينما أقدم عامل خردة في قرية قرب أهرامات الجيزة على ذبح زوجته وبناته الخمسة بعد خلافات مع الزوجة، وتم القبض على المتهم، وحبسته النيابة تمهيدا لمحاكمته.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

البرازيل .. حادث أودى بحياة مشجعي كرة قدم أثناء عودتهم من مباراة

LYNXMPEJ7I07G_L

فروا من الفيضانات فالتهمتهم النيران.. نهاية مأساوية لـ7 أطفال في الكونغو

علم مصر

لحظات مؤلمة شهدها شارع عام بمصر .. شخص ينهي حياة طليقته بهذه الطريقة

480806_8_1692447884

شاعر فلسطيني ينهي حياته بقنبلة.. ويترك رسالة مؤثرة

image

شاهد لقطات من سقوط سائح سعودي من الطابق السادس في فرنسا

و

تجديف نحو الموت.. وفاة شاب في بحيرة امريكية

أخبار متعلقة
اسعاف مصر3

بصورة بشعة .. شخص ينهي حياة عائلة شقيقته في مصر لهذا السبب

0

الكشف عن تفاصيل واقعة مأساوية في القاهرة على الكورنيش

6

قطع أوصال والدته وأنهى حياتها .. الشرطة في بلجيكا تكشف التفاصيل

١١

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بألمانيا

م

بينهم رضيع.. مأساة عائلة واحد مكونة من 5 أشخاص تهز مصر

download

انهيار مبنى سكني في مصر