بطريقة مروعة .. صيني ينتقم من المجتمع بسبب فشله! - فيديو

الوكيل الاخباري - قُتل 5 أشخاص في الصين، يوم السبت، بعدما صدم رجل يائس بسيارته التي كان يقودها بسرعة عالية، حشدا من المشاة في مدينة داليان شمال شرقي البلاد.

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واعتُقل الشخص المشتبه به البالغ من العمر 32 عاما، والذي قال إنه كان منزعجا بسبب فشل استثماره ويريد "الانتقام من المجتمع"، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن الشرطة.



أظهرت لقطات تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة، سيارة سيدان سوداء تتجه مسرعة نحو مجموعة من الأشخاص أثناء عبورهم من منطقة للمشاة.

ووفقا لبيان الشرطة الصينية، تجاوز السائق، الذي يعمل مصفف شعر، الضوء الأحمر وبلغت سرعته 108 كيلومترات في الساعة (67 ميلا) في غضون سبع ثوان فقط قبل اصطدامه بالمارة.



لقي أربعة أشخاص مصرعهم في مكان الحادث وتوفي خامس في وقت لاحق بالمستشفى. وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث.



وقال تشو بو نائب رئيس شرطة داليان يوم الأحد إن المشتبه به اعتقل بتهمة "تعريض الأمن العام للخطر". إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة الإعدام.



وأضاف الضابط أن "المشتبه به لم يكن قادرا على قبول فشله الاستثماري، وفقد الثقة في الحياة، لذلك انتقم من المجتمع"، دون الخوض في تفاصيل طبيعة الاستثمار الفاشل.



المصدر : سبوتنك