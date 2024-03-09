السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن

السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

تحقيق عبري: إسرائيل هي التي قتلت محتجزين بمستوطنة يوم طوفان الأقصى

سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوب لبنان

السبت، 09-03-2024 10:38 ص

بعدما كشف خيانتها.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة في أمريكا

Doc-P-1173160-638455712168569548


الوكيل الإخباري - في حادثة مأساوية، وثق مقطع فيديو مرعب رجلاً يحمل بندقية، ويطلق ثلاث طلقات على زوجته ويقتلها، ليحاكم لاحقاً بالسجن 10 سنوات فقط.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا بعدما اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية، بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.

وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، فقتلها في كانون الأول 2021 .


وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن - الحد الأقصى هو 20 عامًا.
 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022385414345178127

حادث مأساوي.. طفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ في بريطانيا

download

طعناً بالسكين.. 6 قتلى بينهم أطفال في حادث مفجع في كندا

64671

شاهد شرطة نيويورك تقتل شابا مسلحا برصاصة في رأسه بعد احتجازه أمه رهينة

1708972247663

جريمة قتل مروعة في ريف دمشق تتسبب في وفاة أب وابنتيه

image

نهاية مأساوية لمصور هندي بعد نفاد بطارية كاميرته أثناء حفل عيد ميلاد

Doc-P-1169023-638446460466377113

مقتل تاجر ذهب بعملية سطو مسلح في مصر - صورة