بعدما كشف خيانتها.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة في أمريكا

الوكيل الإخباري - في حادثة مأساوية، وثق مقطع فيديو مرعب رجلاً يحمل بندقية، ويطلق ثلاث طلقات على زوجته ويقتلها، ليحاكم لاحقاً بالسجن 10 سنوات فقط.



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وفي التفاصيل، حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا بعدما اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية، بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.



وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، فقتلها في كانون الأول 2021 .



وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن - الحد الأقصى هو 20 عامًا.





لبنان 24

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