الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الامانة: 82 انذارا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية والمهنية

العقبة الخاصة تكشف تفاصيل اصابة سائحة بكورونا

الحرارة إلى ارتفاع غدا

كورونا يقوض الطلب المحلي على الغاز في الهند

أسعار الذهب الإثنين 3/5/2021

340 ألف مكلف قدموا إقرارات ضريبية إلكترونيا

نحو (200) عينة لمخالطي مصاب بالسلالة الهندية في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على آلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

تجارة الأردن :إلغاء حظر الجمعة حسن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات بنسبة 20%

الإثنين، 03-05-2021 12:33 م

'بعد أن ملّت منها ومن أبيها'.. أم ترمي رضيعتها من الطابق الخامس في مصر!

608e9e1942360453500fecad


الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة المصرية تجديد حبس أم سودانية، كانت قد قتلت رضيعتها الصغيرة عمدا، عبر إلقائها من الطابق الخامس في شقتها بمدينة أكتوبر بالجيزة.

اضافة اعلان

وجددت النيابة العامة حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى ورود تقرير طبي حول مرضها، حيث أن زوجها أكد أنها كانت تخضع للعلاج النفسي.


وفي تفاصيل الحادث، بررت الأم السودانية جريمتها بأنها مرت بأزمات نفسية عدة جعلتها تلجأ إلى أطباء نفسيين لتحسين حالتها، لكن بلا جدوي، وكانت تداعيات هذه الحالة تتسبب في اختلاق مشاكل مع زوجها الذي كان حملا إضافيا عليها بسبب سوء تصرفاته، فانتهى الأمر بينهما بالانفصال، وفقا لموقع "الوطن" المصري.


وقالت الأم بردها على النيابة العامة: "زهقت منها ومن أبيها"، وفق "الوطن".


وأشار صحيفة "الوطن" إلى أنه أثناء فترة انفصال المرأة السودانية عن زوجها، التي تقترب من الشهرين، ساءت حالتها النفسية أكثر، ولم تستطع تقبل فكرة الابتعاد عن زوجها وأطفالها، حيث قرر الأب أن يقوم هو برعاية الأبناء الكبار، وترعى هي رضيعتها الصغيرة، فألقت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة السادس من أكتوبر.


وتلقى قسم شرطة منطقة أكتوبر بلاغا يفيد بإلقاء أم لرضيعتها من شرفة الطابق الخامس بمنزلها، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم اصطحاب الأم إلى القسم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


في حين قامت النيابة العامة باصطحاب المتهمة، بعد القبض عليها، إلى محل سكنها لتمثيل جريمتها، بعد الاستماع لأقوالها، إذ أنها لفتت إلى أن السبب وراء فعلتها هو بكاء الطفلة المستمر وخلافات مع طليقها، بحسب "الوطن".


وقامت النيابة العامة أيضا بالاستماع لأقوال والد الرضيعة، الذي أقر بأن طليقته كانت تخضع للعلاج النفسي.


هذا وأمرت النيابة بالاستعلام عن التاريخ المرضي للمتهمة، كما أمرت بتجديد حبسها.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
630x355

كشف ملابسات جريمة قتل فتاة أمريكية بعد 4 أعوام - صور

1-1401937

مصر.. كشف كواليس مروّعة لاغتصاب جماعي لفتاة

1220208213536695506693

إصابتان بمشاجرة جماعية في كفرسوم

1202110183824642280213

الدفاع المدني يخمد حريقا في الزرقاء

الامن

القبض على مرتكب جريمة قتل بعمان

420212694542347449047

ضبط شخص أصاب عشرينياً بعيار ناري مما ادى لوفاته

أخبار متعلقة
1-1401937

مصر.. كشف كواليس مروّعة لاغتصاب جماعي لفتاة

608c306f4c59b768d7179eaa

جريمة مروعة في مصر.. شاب يذبح زوجته قبل دقائق من مدفع الإفطار

كلاب

مقطع مروع لمجموعة كلاب تهاجم طفلة في مصر

1920_newborn

انتقاما من زوجها.. مصرية تعذب ثم تقتل طفلتها الرضيعة خنقا

0_Simone-Perry-Renzo-Lake (1)

في 5 دقائق فقط.. أم بريطانية تنهي حياة طفلتها الرضيعة في حوض الحمام

832517_0

'قطعهم بالساطور'.. نشر اعترافات لمتهم بقتل أم وطفلها في مصر ! - صور