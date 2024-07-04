الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل

بغياب السجّادة الحمراء ونغمات الموسيقى ..افتتاح مهرجان عمّان السينمائي الدولي - صور

الاعلان عن آخر موعد لتقديم الاستقالة للراغبين في الترشح للانتخابات

غرة محرم.. موعد تغيير كسوة الكعبة

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 04-07-2024 02:55 م

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

888


الوكيل الإخباري- عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، حسبما أعلنت الأربعاء الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.

اضافة اعلان


وقالت الشرطة إن المرأة (36 عاماً) فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.


وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد حوالي 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.


وقال قائد الشرطة إيدول، الذي يحمل اسماً واحداً على غرار إندونيسيين كثر: "بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعباناً على بعد حوالي 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة".


وأوضح إيدول، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان "منتفخاً للغاية"، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته.


ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.


وفي أوائل يونيو، عثر على امرأة تبلغ 45 عاماً ميتة في بطن ثعبان يناهز طوله 5 أمتار، ووقع الحادث في مقاطعة سولاويسي الجنوبية نفسها، لكن في قرية مغايرة.


وفي العام الماضي، قتل سكان في منطقة تينانغيا في جنوب شرق جزيرة سولاويسي ثعباناً طوله 8 أمتار، بعدما رصدوه عند محاولته خنق مزارع وابتلاعه.
وفي عام 2018، عثر على امرأة تبلغ 54 عاماً ميتة داخل ثعبان طوله 7 أمتار في مدينة مونا في جنوب شرق المنطقة نفسها.


وفي العام السابق، قضى مزارع في سولاويسي الغربية بعدما ابتلعه ثعبان طوله 4 أمتار في مزرعة.

 


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-184512-saudi-tragedy-waterfalls-switzerland_700x400

حاول إنقاذ ابنه فلحق به.. فاجعة تهز مواقع التواصل في السعودية

2402283

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

WhatsApp Image 2024-07-02 at 11.07.28 AM

حصيلة نهائية لضحايا فاجعة أسيوط : 14 قتيل و6 مصابين

2401843

مصر: وفاة 9 وإصابة 26 في حادث تصادم بجنوب سيناء

202463014364844746

بسبب طلبية بنصف مليون دولار .. مقتل سائق توصيل في ايطاليا

thumbs_b_c_e5809059343f3f300a3a626e54a3cced

مصرع رجل في حادثة إطلاق نار بحفل زفاف في فرنسا