بعد دهسه أسفل دبابة روسية.. فيديو المعجزة يوثق الحقيقة

الوكيل الإخباري - في لقطة مروعة، نجا رجل أوكراني بأعجوبة، بعد أن توجهت دبابة روسية قرب كييف، إلى سيارته، وقامت بدهسها بالكامل.
وتظهر اللقطات المرعبة، التي تم التقاطها من المباني المجاورة في منطقة أوبولون في كييف، دبابة روسية وهي تنحرف عن مسارها بسرعة، لدهس سيارة على جانب الطريق، داخلها سائق، وسط صراخ هستيري من أولئك الذين يصورون الواقعة.
دبابة روسية تسحق سيارة قرب كييف ونجاة السائق بأعجوبة— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 25, 2022
فيديو متداول.. #شاهد_سكاي #روسيا_واوكرانيا pic.twitter.com/CgOKowTZ4Z
وظهر مقطع فيديو في وقت لاحق لمجموعة من الأشخاص يحاولون تحرير الرجل داخل السيارة المحطمة، وبدا أنه على قيد الحياة.
وتعتبر نجاة الرجل "معجزة ويعتقد أن الدبابة من طراز "ستريلا 10" وهي مركبة مضادة للطائرات تستخدم من قبل الجيش الروسي.
ووفقا لنيويورك بوست، قال فيكتور برباش، من سكان كييف: " لم يكن الأمر مصادفة، كان من أجل المتعة فقط، ولم تكن هناك حاجة لذلك.. الدبابة دهست السيارة المدنية، ثم توقفت، وعكست اتجاهها مرة أخرى وتابعت القيادة".
Kyiv today— hedwig (@vogel_7) February 25, 2022
Russian tank has run over this car with a man on purpose, but he’s miraculously survived.
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