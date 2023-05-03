بعد ساعات من تكريمه.. مقتل طالب لبناني متفوق في أميركا

الوكيل الإخباري - قُتل الطالب اللبناني كريم أبو نجم، ابن العشرين ربيعا، طعنا في مدينة دافيس بولاية كاليفورنيا الأميركية، السبت الماضي، بعد ساعات فقط من تسلمه جائزة عن بحث أجراه.

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وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الشاب اللبناني تعرض لعملية الطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه "Sycamore" بالمدينة، علما بأنه طالب في جامعة كاليفورنيا دافيس.



وكشفت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" المزيد من المعلومات عن كريم أبو نجم، موضحة أن عائلته هاجرت عام 2018 من لبنان إلى الولايات المتحدة، عندما بدأت الأمور تسوء في بلادهم.



وقال أحد اللبنانيين المقيمين في المدينة، ويدعى جان، لموقع "سكاي نيوز عربية": "كريم كان على وشك التخرج من جامعته، وكان متفوقا في دراسته".



ولفت جان إلى أن الضحية "تسلّم قبل ساعات من مقتله فقط، جائزة عن بحث أعده يتعلق بمشروع برمجيات يساعد من يعانون مشاكل في السمع".



من جانبه، قال والد الضحية، مجدي أبو نجم، لوسائل إعلام، إن ابنه "كان كتلة من الطاقة والإيجابية، وكان شديد الطموح"، مشددا على أنه "فخور بما حقّقه ابنه الذي أراد أن يجعل من هذا العالم مكانا أفضل".



وبحثت السلطات الأميركية عن المشتبه في جريمة طعن أبو نجم بواسطة طائرات مسيّرة، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من العثور عليه.



ووصفت الشرطة الجاني بأنه شاب يتراوح عمره بين 19 و23 عاما، وله شعر طويل ومجعّد.

سكاي نيوز