بعد شجار لأكثر من ساعة... أطلق عليها النار وانتحر أمام أعين الجميع في نيويورك

الوكيل الإخباري - تحول خلاف حاد في شوارع كوينز في الولايات المتحدة الأميركية إلى حادث مميت عندما أطلق رجل النار على زوجته ثم أطلق النار على نفسه.



وسُمع صوت الزوجين وهما يتشاجران في شارع 101، بالقرب من شارع درو في أوزون بارك، نيويورك، لأكثر من ساعة مساء يوم الخميس، وفقًا لشهود عيان.

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ويقول المتفرجون إنهم شعروا بالرعب عندما قام الرجل بسحب مسدس أسود وأطلق النار على المرأة. ثم رفع المسدس إلى رأسه وضغط على الزناد قبل الساعة السادسة مساءً.



وتظهر لقطات فيديو من مكان الحادث الشرطة وهي تحاول يائسة إنعاش الرجل والمرأة وهما مستلقيان على الرصيف.

وتأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بطلقات نارية في الرأس. وتم إعلان وفاتهما في المستشفى.



ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة قتل وانتحار.

لبنان 24

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