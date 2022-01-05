بعد فضيحة صورها المفبركة.. وفاة أحد أفراد عائلة بسنت خالد في مصر

الوكيل الإخباري - بعد الفضيحة الثقيلة جراء الصور المفبركة لحفيدته بسنت خالد، توفي اليوم جد الفتاة إثر تدهور حالته الصحية.

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وتوفي خالد، جد بسنت خالد، والذي يبلغ من العمر قرابة 70 عاما بسبب تدهور حالته الصحية عقب وفاة حفيدته.



وكانت قضية الفتاة بسنت (17 عاما) قد ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أقدمت على الانتحار إثر قيام أحد الشبان أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

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