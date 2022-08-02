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الثلاثاء، 02-08-2022 02:45 م

بعد فقدانه .. عائلة تعثر على طفلها متوفي بالغسالة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-عثرت السلطات الأمريكية على طفل مفقود لساعات في مشهد مؤلم داخل غسالة الملابس.

وكان والدا الطفل بالتبني أبلغا عن فقدان الطفل في الساعة الخامسة تقريباً بعد أن اكتشفا اختفاءه.

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وفي مقابلته مع الضباط، قال الأب إن تروي مويلر مفقود منذ الرابعة صباحاً، ثم بدأ الضباط عملية البحث والتفتيش، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".


وفي الساعة السابعة وعشرون دقيقة تقريباً اكتشفت الشرطة الأمر الحزين، طفل في السابعة من العمر ميتاً داخل غسالة ملابس في مرآب المنزل.


وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال الوالدين فوراً للتحقيق، واستدعت فرقة القتل إلى مكان الحادث.


وكانت الشرطة قامت بتفتيش الحي والأماكن القريبة، وعند عدم الوصول إلى نتيجة توجهت لتفتيش المنزل.


وقال ضابط الشرطة أن الفتى كان بملابس كاملة عندما عُثر عليه، ولا يوجد ما يدل على أنه دخل إلى الآلة بنفسه أو وضعه أحد فيها.

 

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