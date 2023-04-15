بعد 4 أعوام .. شاب يكرر جريمة والده في مصر

الوكيل الإخباري- أقدم شاب في مصر على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية، حيث اتجه إلى شقته ودخل إلى غرفة والده وانتحر شنقا بذات الطريقة الذي انتحر بها والده قبل 4 سنوات.

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وكانت البداية «بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثه شاب متوفى داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادثة، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد.ع.ا، 25 عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة».



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا، ولا شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.





