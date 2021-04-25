بعد 50 عاما من الزواج.. عملية سرية تكشف عن جريمة مريبة لأمريكي بحق زوجته

الوكيل الاخباري - كشفت الشرطة الأمريكية حقائق مريبة عن اختفاء امرأة عام 2018 بعد إجراء عملية سرية.

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وعملت شرطية كعميلة سرية في ولاية أوهايو الأمريكية عام 2018، للوصول إلى حقيقة ما حصل مع روبرتا سنايدر البالغة 70 عاما آنذاك، بحسب ما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.



واختفت سنايدر، في أوائل يناير/كانون الثاني 2018.

وأخبر زوجها فيليب سنايدر البالغ 73 عاما الشرطة حينها، أن زوجته توفيت فجأة وقد نقلتها سيارة إسعاف إلى مكان غير معلوم ثم غير الرجل أقواله فيما بعد، وقال إنه رمى جثة زوجته في نهر تينيسي.



إثر ذلك، قررت الشرطة إرسال عميل لها لإقامة صداقة مع الزوج، عندما لم تعثر على الجثة. وبعد تتبع سنايدر لأيام وجدت العميلة، أنه يشرب القهوة كل صباح في مطعم للبرغر .



READ MORE here: pic.twitter.com/kMovzivNOw TONIGHT AT 11: Part 3 of TO CATCH A KILLER. We requested the entire case file from Hartville Police for Roberta Snider's murder by her husband Phil, after he was convicted. How did an undercover cop finally get him to confess?READ MORE here: https://t.co/0z4CvelDCb December 3, 2018



وبعد مرور الوقت، تمكنت الشرطية التقرب من سنايدر كصديقة، بعدما صنعت شخصية جديدة لها، وشاركت معه مسيرة حياتها وقالت له، إنها تعيش مع أمها المريضة، التي تتمناها أن تموت أحيانا.



حينها قام الرجل بدعمها وأخبرها، أنه يمكن قتل شخص دون أن يعرف أحد، وفي نهاية المطاف كشف ما حدث مع زوجته، حيث قال إنهما تشاجرا وأنه عاد إلى المنزل ذات يوم فوجدها نائمة وخنقها ثم ضربها بالمطرقة على رأسها وبعدها رمى جثتها في سلة النفايات.

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وسجلت الشرطية حديثه ما أدى إلى اعترافه بالجريمة أمام المحكمة، التي أصدرت حكما بسجن سنايدر لمدة 20 عاما. وإلى الآن من غير المعلوم ما هو السبب الحقيقي الذي دفع الزوج لقتل زوجته بعد 50 عاما من الزواج.

وأصدرت قناة دسكوفوري هذا العام فيلما وثائقيا يحكي قصة العميلة.



المصدر : سبوتنك

