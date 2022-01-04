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الثلاثاء، 04-01-2022 10:01 ص

بلاي ستيشن تتسبب بجريمة قتل مروعة في مصر

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الوكيل الإخباري -  في واقعة مؤلمة شهدتها مصر تسببت لعبة "بلاي ستيشن" في مشاجرة بين طالبين في إحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت بمقتل أحدهما.

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وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما اندلعت مشادة كلامية بين الطالبين اللذين اعتادا على الذهاب معاً للعب "بلاي ستيشن"، ومن ثم تطورت المشادة إلى عراك بالأيدي واستخدام السلاح الأبيض.

ووجه أحدهما طعنات لزميله باستخدام السلاح الأبيض ما أدى إلى مقتله بسبب جروح متفرقة في جسده، وذلك عقب نقله إلى المستشفى.

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب بعد محاولة هربه، واعترف بقتل زميله داخل المحل بمنطقة دار السلام.

 

البيان 

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