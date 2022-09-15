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الخميس، 15-09-2022 02:40 م

بلجيكا.. ضبط عصابة تهرّب البشر باستخدام طائرات خاصة

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الوكيل الإخباري-ضبطت عملية للشرطة الدولية بقيادة بلجيكية عصابة لتهريب البشر استخدمت طائرات خاصة لنقل أشخاص إلى أوروبا بجوازات سفر مزورة، حسبما أعلنت الشرطة الاتحادية البلجيكية اليوم الخميس .

وشارك في العملية عناصر شرطة من بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة، وقد انتهت أمس بضبط طائرتين ومبلغ كبير من المال ووثائق مزورة، فضلاً عن اعتقال خمسة أشخاص.

ووجهت السلطات إلى المعتقلين تهمة تهريب البشر وغسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية والتزوير.

وأوضحت الشرطة البلجيكية أنه تم تهرب البشر في خمس مناسبات على الأقل من تركيا في طائرات خاصة باستخدام جوازات سفر مزورة، والسماح لهم بطلب اللجوء في العديد من الدول الأوروبية عند وصولهم إليها.

كما تم توجيه اتهامات للمشتبه فيهم بامتلاك شيكات مزورة والاحتيال على فنادق وشركات طيران.

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