بمشاركة 30 مركبة.. وفيات واصابات بحادث سير مروع في اسطنبول

الوكيل الإخباري-لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 25 آخرين جراء حادث سير مروع بين 30 سيارة، بعد انزلاق شاحنة عند مدخل طريق TEM بين دوزجي واسطنبول.

اضافة اعلان



وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية في تركيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إغلاق الطريق مؤقتا إلى اسطنبول، في الاتجاهين أمام المواصلات، وتوجه رجال الإطفاء والشرطة والفرق الصحية إلى منطقة الحادث.



وأدى التساقط الكثيف للثلوج لانزلاق شاحنة كبيرة، اليوم الاثنين، واصطدامها بعدة سيارات، ونتجت عن ذلك سلسلة من الانزلاقات والتصادم بين 30 سيارة أخرى، وقالت وسائل إعلام إنه يوجد العديد من الجرحى في المنطقة، وتسود حالة من الذعر الشديد المواطنين الأتراك المتواجدين في المكان.



وتسبب الطقس البارد والتساقط الكثيف للثلوج في معظم أنحاء تركيا بوقوع حوادث سير أخرى عديدة.



روسيا اليوم