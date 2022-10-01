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السبت، 01-10-2022 04:28 م

بهجوم واحد.. أفعى تقتل 3 أفراد من عائلة واحدة في افريقيا

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الوكيل الإخباري-هاجمت أفعى تنتمي لفصيلة "المامبا الأسود" عائلة، وأدت إلى مقتل أفرادها الثلاثة دفعة واحدة في زيمبابوي.

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وفي التفاصيل، قتل ثعبان "المامبا الأسود" زوجة رجل من زيمبابوي وابنته وابن أخيه في هجوم واحد، وقال الرجل "تابيوا موسيوا" أن عائلته لا تزال في صدمة من المأساة.


وحدث الأمر أثناء قيامهم بجمع الحطب في قرية موريمبيكا، وكانت ابنته نياراي، البالغة من العمر 21 عاما، أول من تعرض للعض في ساقها. حاولت والدتها مساعدتها، وعندها تعرضت للعض على صدرها. أما ابن شقيق موسيوا، البالغ من العمر 15 عاما، تعرض للعض على كاحله أثناء محاولته الهرب.


ونظراً لصعوبة الطرقات في المنطقة وتعذر الوصول إلى المدينة، لم يتمكنوا من إنقاذهم.

 

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