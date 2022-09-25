بهدف الحصول على فدية...عصابة تختطف ثلاث قرود في افريقيا

الوكيل الإخباري-أعلنت عصابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطف 3 من قردة الشمبانزي من ملجأ للحيوانات، مطالبين صاحبه بدفع فدية لإعادتهم سالمين

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وأرسلت العصابة مقطع فيديو للقردة المختطفة، مهددة بأنها ستقطع رأس أحدهم إذا لم تتلق الفدية، وظهر في المقطع أنثى "شمبانزي" مقيدة الذراعين في جدار.



وقال الفرنسي فرانك شانتيريه مؤسس مركز جاك لإعادة تأهيل الرئيسيات في مدينة لوبومباشي إن القردة اختطفت ليلًا من مأواها في المدينة.



وأكد أنهم يعيشون لحظات من الرعب بسبب الخاطفين، وأن التهديدات شملت عائلته، محذرًا من أن دفع الفدية قد يعرّض جميع القردة في العالم لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل.



ولفت "شانتيريه" إلى أن القردة المختطفة تم إنقاذهم من قبل من تجارة تهريب الحيوانات البرية، وأحدهم عمره عامان، وكان في محمية جاك لبضعة أسابيع فقط بعد إنقاذه من سوق بشمال الكونغو الديمقراطية.



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