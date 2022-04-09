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السبت، 09-04-2022 09:37 ص

بيتزا مجمدة تنهي حياة طفلين وتنشر أمراضاً خطيرة في فرنسا

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الوكيل الإخباري - سببت بيتزا مجمدة في إنهاء حياة طفلين في فرنسا ونشر أمراض خطيرة.

والبيتز أدت إلى حدوث 50 إصابة مؤكدة بمتلازمات انحلال الدم اليوريمي لمواطنين فرنسيين، من بينهم 48 طفلاً وشخصان بالغان، فضلاً عن وفاة الطفلين.

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وتم إطلاق عملية سحب ضخمة لهذه البيتزا في منتصف شهر مارس من الأسواق الفرنسية.

 

وتتسبب البكتريا، التي تم اكتشافها في البيتزا، في كثير من الأحيان، في الإسهال الدموي وآلام في البطن وأحياناً القيء؛ فبعد ثلاثة إلى عشرة أيام من التلوث تظهر هذه الأعراض، ويمكن أن تتطور بعد أسبوع إلى فشل كلوي.

ومن الأعراض الناتجة عن البكتيريا ذاتها التعب الشديد، والشحوب، وانخفاض حجم البول، الذي يصبح أكثر قتامة، والتشنجات.

وتطلق هذه الجرثومة المعدية سمومها في الجهاز الهضمي، حيث تدمر خلايا الأمعاء.


وتصل هذه السموم أيضاً إلى مجرى الدم، الذي ينقلها إلى الشرايين الصغيرة في الكلى، حسب ما شرحه ماتيو جام، اختصاصي أمراض الكلى والإنعاش الفرنسي.

 

البيان 

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