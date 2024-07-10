الأربعاء 10-07-2024
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الأربعاء، 10-07-2024 01:32 م

بيرو: العثور على رفات متسلق مفقود منذ أكثر من 20 عاماً

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الوكيل الإخباري- عُثر على رفات سائح اختفى منذ أكثر من 20 عامًا في جبال الأنديز البيروفية.

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ونقلت عدة تقارير إخبارية عن الشرطة قولها إن الرفات وملابس وأدوات تسلق لا تزال سليمة، خاصة بمواطن أمريكي اختفى في عام 2002 بعد وقوع انهيار جليدي على جبل نيفادو هواسكاران في بيرو.

 

وتظهر صور للرفات، التي تم العثور عليها على ارتفاع 5200 متر يوم الجمعة الماضي، وتم تحديد هويتها مساء الثلاثاء ، معدات تسلق سليمة مثل الأحذية وأحزمة التسلق وحبال الأمان. كما تم العثور على رخصة قيادة.


ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن شركة رحلات سياحية قولها إن الانهيار الجليدي دفن ثلاثة سائحين على الجبل المغطى بالثلوج في شهر يونيو (حزيران) 2002، وتم العثور على الجثة الأولى قبل عامين والآن تم العثور على جثة السائح الثاني.


وحتى الآن لا توجد أي آثار لرفات المتسلق الثالث.

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