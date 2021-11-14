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الأحد، 14-11-2021 10:21 ص

تأييد إعدام طبيب مصري ذبح زوجته وأبنائه الثلاثة خلال نومهم

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الوكيل الإخباري - أيدت محكمة النقض المصرية السبت الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ عام 2019 بالإعدام شنقًا لطبيب، تم اتهامه بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة.

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وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2018، في القضية التي تعود وقائعها إلى قيام الطبيب بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة، بسبب خلافات زوجية وذلك بعد أن وضع لاصقا على أفواههم، وقام بذبحهم أثناء نومهم، وفقا لصحيفة الأهرام.

 

وتبين أن القاتل كان يرتب لجريمته قبلها بأيام حيث اتفق مع زميلته الطبيبة التي تتناوب معه، على أن تذهب بدلا منه للعمل يوم الواقعة، وعقب ارتكاب الجريمة بعثر محتويات دولاب زوجته (المجني عليها)، وأخفى أدوات الجريمة والمصوغات التي استولى عليها بجانب الطريق، ليوهم الجميع أن القتل كان بدافع السرقة ثم توجه إلى محل نجارة وذهب إلى البنك لإبعاد الشبهة عنه.

 

وعاد الطبيب القاتل مرة أخرى إلى مسكنه، وحاول إيهام حارس العقار والجيران بالعثور على جثث المجني عليهم قتلى.


وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية المصرية لارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية، وقضت محكمة الجنايات بإحالة أوراقه إلى المفتي عام 2019 وبإعدامه.


واعترف المدان خلال التحقيقات بارتكابه لجريمة القتل، وأن السبب يرجع لوجود بينهم بعض الخلافات الزوجية السابقة، وما إن أتته الفرصة قام بتكبيل يد وقدم المجني عليها سالفة الذكر بلاصق وطوق عنقها بالحبل وطرحها أرضًا واستل السكين ونحرها حتى تأكد من مفارقتها الحياة.


وعقب ذلك دفعها إلى حجرة نوم صغاره، المجني عليهم الثلاثة، وذبحهم بذات السكين، معللا ذلك بعدم وجود عائل لهم عقب وفاة والدتهم.

 

المصدر - البيان 

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