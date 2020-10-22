الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 02:00 م

إصابة الطيار بجروح

تحطم طائرة تدريب قرب اسطنبول

خ
من المصدر


الوكيل الإخباري - تعرّض طيار طائرة تدريب لجروح بعد تحطمها صباح اليوم الخميس قرب اسطنبول، حسبما أعلنت السلطات المحلية التركية.

وقال بيان صدر عن إدارة محافظة اسطنبول إن "طائرة تدريب أقلعت من مطار هزارفن أحمد جلبي باسطنبول، تحطمت أثناء الهبوط بسبب عطل في المحرك".

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وأضاف البيان أنه تم انتشال الطيار المتدرب من حطام الطائرة مصابا بجروح، ونقله رجال الإنقاذ بمروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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