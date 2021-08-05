الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تغلق 6 مطاعم في عمّان لمخالفتها أوامر الدفاع

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

وزير الثقافة ينعى الفنان الموسيقي معن بيضون

بعد مناشدة الوكيل .. إيعاز من مدير شركة الكهرباء الأردنية بمساعدة عائلة عفيفة

ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك

جلستان للنواب يوم الاثنين

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مجاهد ينفي لـ الوكيل بأن العاصفة الشمسية المغناطيسية قد تؤدي إلى نهاية العالم

ساعات عمل الباص السريع غدا الجمعة

الخميس، 05-08-2021 04:11 م

تحقيقات المباحث تكشف تفاصيل سقوط فتاة من بلكونة منزلها في مصر

19_2021-637508400109661620-966


الوكيل الإخباري - كشفت التحقيقات الأمنية في مصر عن مفاجأة كبيرة حول  حادث سقوط فتاة من الطابق الخامس في منطقة البساتين، مشيرة إلى أن والدة الفتاة وخالها وراء ارتكاب الجريمة بسبب عدم موافقتها على الزواج من شخص  تقدم لخطبتها.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية فقد أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

اضافة اعلان


ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الجريمة المروعة ، حيث تبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
isn0bl8j

وفاة سبعيني بتدهور مركبة بالشونة الشمالية

8202029113857531870598

صاعقة تضرب حفل زفاف فتقتل العريس والمعازيم في بنغلاديش

unnamed

جريمة تهز المغرب.. شاب يذبح والدته ويتجول حاملا رأسها

امن

مصر.. صديق الشاب المصري المنتحر عبر 'واتس آب' ينفي تصويره لحظة انتحاره

DnirewfUcAAj3nx

انتحار شاب مصري شهير على مواقع التواصل وتوثيق لحظات انتحاره بفيديو.. شاهد

610a81ff4c59b720342dd3f2

إصابة 13 شخصا بحادث مروري في موسكو