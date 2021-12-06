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الإثنين، 06-12-2021 02:40 م

تدهور شاحنة يغلق طريق العقبة الخلفي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أدى حادث تدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي لاغلاق مسربي الطريق من الجمرك باتجاه عمان بالاتجاهين.

وقالت ادارة الدوريات الخارجية في ادراج لها عبر فيسبوك، إن كوادرها تتعامل مع حادث انقلاب مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي ما أدى لإغلاق مسربي الطريق من الجمرك باتجاه عمان بالاتجاهين.

ودعت جميع المواطنين مرتادي طريق العقبة الخلفي اتباع إرشادات رجل الدوريات في الموقع لحين إزالة مخلفات الحادث.

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