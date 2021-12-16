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تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

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الخميس، 16-12-2021 09:23 ص

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنها تعاملت مع عدد بسيط من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية ، أبرزها تدهور صهريج محمل بمادة الفيول على شارع ال100  للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان.

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وبينت الإدارة أنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة و انسكاب مادة الافيول على الشارع دون وجود أي عوائق.


وأضافت أن الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، نشطة على جميع الشوارع الخارجية، موضحة أنها تشهد سرعات عالية بالرغم من التحذيرات والإرشادات.


وتواصلت الحملة الشتوية لفحص الجاهزية الفنية للمركبات و في يومها 14 وصل العدد التراكمي للمركبات التي تم فحصها 18600 مركبة ، و معظم المركبات التي تم فحصها صالحة للمسير على الطرقات .

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