تدهور قلاب على نزول العدسية ومركبة عند مخرج نفق النهضة

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لمركبة شحن "قلاب" صباح اليوم الأربعاء، عند منطقة نزول العدسية باتجاه البحر الميت، دون تسجيل أي إصابة تذكر أو إعاقة لحركة المركبات.

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وقالت إدارة السير، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تحركت الفرق الميدانية الى الموقع لرفع الأثر المروري وفتح تحقيق بالحادث.



وبينت أنه وقع حادث تدهور آخر لإحدى المركبات عند مخرج نفق النهضة باتجاه جسر الملكة زين في عمّان، ولم تسجل أي إصابات، فيما تم رفع المركبة عن حرم الشارع.



وأضافت الإدارة أنه تم التعامل مع حادثين منفصلين بين 4 مركبات على طريق خلدا باتجاه المدينة الطبية ما تسبب بأثر مروري وازدحام في الطريق المذكور.