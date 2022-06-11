السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 11-06-2022 09:02 م

تدهور مركبة يتسبب في ازمة سير خانقة على شارع الأردن - صورة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أدى تدهور مركبة وانقلابها في شارع الأردن، للسير القادم من إشارات مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه الشمال، إلى ازدحام مروري خانق اثر تباطؤ الحركة المرورية.

وقالت إدارة السير إن كوادرها متواجدة في الموقع وتعمل حالياً على تسيير المركبات. 

ودعت الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع، لحين رفع المركبة والتعامل مع أثر الحادث.

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