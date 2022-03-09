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الأربعاء، 09-03-2022 08:42 ص

تركت رسالة داخل الكشكول..انتحار طالبة من شرفة الفصل في مصر

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الوكيل الإخباري - ألقت طالبة مصرية في مدرسة تجريبية بالجيزة بنفسها من الفصل بالطابق الثالث في المدرسة.

ودلت التحريات أن الفتاة أقدمت على الانتحار لأسباب عائلية عقب خلافات مع والدتها.

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وأفادت التحريات الأولية أن الطالبة تعيش رفقة والدتها، وليس لديها أشقاء وأن والديها منفصلان منذ فترة ليست كبيرة.


وأوضحت المعاينة والفحص أن الفتاة أقدمت على الانتحار من شرفة الفصل بالمدرسة عقب كتابة رسالة حزينة في كشكول الدرس.


وأفادت الأم أنها دخلت في مشادة مع ابنتها بسبب كثرة جلوسها على الانترنت ومحادثاتها على هاتفها المحمول، وعنفتها بسبب قلة مذاكرة ومتابعة دروسها، وفقا لموقع القاهرة 24.


وعلّق أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على واقعة انتحار طالبة داخل المدرسة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بقوله أن هناك طالبة انتحرت بالفعل داخل المدرسة، ولكن لأسباب عائلية، وتحركت الإسعاف لإنقاذها.


وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة: ستعلن المديرية كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة بعد قليل، عقب انتهاء التحقيقات اللازمة، والتأكد من خلفيات الواقعة.

 

البيان 

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