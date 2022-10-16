تركت رسالة صادمة لوالدها.. مصرية تنتحر داخل جامعة الكويت -صورة

الوكيل الإخباري - تخلصت طالبة مصرية في دولة الكويت من حياتها، الأربعاء، بإلقاء نفسها من ارتفاع عالٍ داخل كلية العلوم التى تدرس بها في جامعة الكويت.

اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام كويتية، أن الطالبة من مواليد 2003 وتدرس بكلية العلوم، وتخلصت من حياتها بسقوطها من الدور الرابع متعمدة بغرض الانتحار.



وأكد الأمين العام لجامعة الكويت إنه بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الطالبة ألقت بنفسها من الدور الرابع الساعة الرابعة مساء، وفشلت محاولات إسعافها وفارقت الحياة.

وقالت الجامعة في بيانها إن الطالبة توفيت في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها.



في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة المنتحرة تحمل الجنسية المصرية، وتركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، كتبت فيها: "بابا عمره ما حسسني إني كبيرة، على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا (...).





لبنان 24